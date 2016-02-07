Землетрясение на Тайване: под завалами находятся еще более 130 человек

В общей сложности 132 человека находятся под завалами 17-этажного жилого здания, обрушившегося в результате мощного землетрясения на Тайване, сообщает РБК со ссылкой на заявление властей города Тайнань.

"Спасатели с помощью специальных собак и оборудования исследуют завалы в попытке найти выживших людей. Они рассчитывают, что спасти еще можно по меньшей мере 29 человек, которые оказались погребенными неглубоко под завалами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в момент землетрясения в здании могли находиться около 250 человек, 123 жителя дома были эвакуированы.

По последним данным, которые приводит Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), погибшими в результате землетрясения числятся 17 человек, еще 352 человека удалось спасти из-под завалов разрушенных зданий.

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Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Тайваня ранним утром в субботу, 6 февраля (около четырех утра по местному времени, 22:00 пятницы). За первым толчком последовало еще пять. Эпицентр находился в 42 км к северо-востоку от города Гаосюн, самые серьезные разрушения зафиксированы в Тайнане.

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Ранее сообщалось, что для спасения выживших в завалах на Тайване власти привлекли национальную армию.