В Колумбии количество зараженных вирусом Зика беременных женщин превысило 3 тысячи

Как передает Reuters, колумбийский лидер также сообщил, что из них 3 177 составляют беременные женщины.

"Прогноз таков, что в конечном счете у нас может быть 600 тысяч случаев", - сказал Сантос.

Он также добавил, что в стране в итоге может быть зарегистрировано также около 1 тысячи случаев синдрома Гийена-Барре - редкого тяжелого заболевания, которое привести к параличу и которое власти некоторых стране связывают с лихорадкой Зика.

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Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных.

По словам Сантоса, в стране таких случаев пока не зафиксировали.

В свою очерель министр здравоохранения Алехандро Гавирия сообщил, что от лихорадки Зика уже умерли три человека.

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Наибольшая концентрация зараженных наблюдается в провинции Северный Сантандер, где их около 5 тысяч. При том там живут 31% зараженных беременных женщин.

При этом власти отмечают, что с учетом незарегистрированных случаев и пациентов без симптомов инфекции речь может уже идти о 80-100 тысячах инфицированных вирусом Зика.