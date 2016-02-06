Канада отменила экономические санкции против Ирана

Об этом заявили в канадском МИД, передает ТАСС.

"Канада внесла изменения в (пакет) экономических санкций против Ирана и сигнализирует о готовности к возобновлению диалога с ИРИ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеИран получил доступ к $100 миллиардам после отмены санкций - The New York Times

В нем также отмечается, что ограничения снимаются на импорт и экспорт товаров, а также на проведение финансовых операций.

Дипломатические отношения с Ираном Канада разорвала в сентябре 2012 года.

Напомним, 16 января с Ирана сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Договоренности между Ираном и "шестеркой" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) были достигнуты летом 2015 года. В соответствии с ними, Тегеран отказывался развивать свою ядерную программы в обмен на снятие международных санкций.