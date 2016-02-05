ИГИЛ опубликовало очередное видео казни заложника малолетним джихадистом

Мальчик на английском языке говорит о том, что Запад зря развязал войну с халифатом, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

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«Америка, вот солдаты, которых ты вооружила для борьбы с исламом, с законами шариата. Мы будем убивать их так же, как убивали в Ираке. Тебе от нас не уйти», — цитирует издание слова ребенка, которому на вид около десяти лет.

В конце 17-минутного видео мальчик перерезает ножом горло пленнику, одетому в оранжевую робу. По некоторым данным, юный джихадист может быть сыном террориста Абу Дарда, убитого в Алеппо в результате бомбардировок американских ВВС. По акценту ребенка, как отмечает издание, невозможно понять, из какого он региона.

Отмечается, что это не первый ролик, в котором боевики ИГ привлекают несовершеннолетних к расправам. Так, в июле 2015 года появилось видео, в котором 25 детей в возрасте 12-13 лет расстреливают в спину 25 пленных солдат в амфитеатре Пальмиры. За экзекуцией наблюдают десятки зрителей, причем с маленькими детьми.