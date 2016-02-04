Родня Путина меняет фамилии, чтобы скрыть факты коррупции - СМИ

Причиной этого может стать то, что они хотят скрыть факты коррупции, заявил главный редактор российского издания "Собеседник" Юрий Пилипенко "Радио Свобода".

Он отметил, что после развода Людмила Александровна вначале взяла свою девичью фамилию Шкребнева. На эту фамилию зарегистрирована фирма, которая занимается сдачей зданий в аренду. А уже чуть позже появилась фамилия Очеретная. СМИ писали, что она якобы вышла замуж.

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"Удивительно то, что паспорт выдан управлением ФМС не территориальным, а большим по городу Москве, что говорит о том, что это была какая-то, судя по всему, спецоперация", - рассказал Пилипенко.

Главред "Собеседника" вспомнил и о старшей дочери Путина, которая стала Фаасен. "Потом совсем недавно стало известно, что она это не Фаасен, а Воронцова", - отметил журналист.

Также Пилипенко напомнил о расследовании о Тихоновой Екатерине, младшей дочери Владимира Владимировича.

То есть в одной семье есть уже много фамилий: Очеретная, Фаасен, Тихонова, Воронцова, подытожил главред "Собеседника".

Он также озвучил возможные причины смены фамилий. "Возможно, за этим скрываются не только вопросы безопасности, но, возможно, вопросы коррупции, с которой так активно сегодня борется президент", - подчеркнул Пилипенко.

Ранее СМИ узнали некоторые подробности жизни старшей дочери президента РФ Марии Фаассен, которая раньше носила фамилию Воронцова.

Также Reuters публиковало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.