СМИ узнали подробности личной жизни старшей дочери Путина

Фаасен живет в Москве в охраняемом доме с видом на посольство США и работает аспирантом в Институте детской эндокринологии при Эндокринологическом научном центре Минздрава РФ, пишет The New Times.

Как отмечает издание, среди новоселов семиэтажного дома на Новинском бульваре по соседству с посольством США оказалась молодая особа, к которой секьюрити в штатском почтительно обращаются "Мария Владимировна". Все те же работники ДЭЗа по секрету поведали, что ее фамилия Воронцова и раньше она училась в МГУ. По данным источников, до того как стать Воронцовой, бывшая студентка МГУ пользовалась документами еще на четыре фамилии.

Кроме того, судя по фотографиям в интернете, старшая дочь Путина ведет жизнь весьма обеспеченной леди: много путешествует по миру, катается на дорогих яхтах и нанимает за границей педагогов. Например, на мегаяхте класса люкс Aria в компании подруг будучи студенткой Фаассен совершила круиз по Средиземному морю с заходом в Монте-Карло, Италию, Францию и Испанию. Согласно данным из морского регистра, яхта построена в 1998 году в Сан-Лоренцо, а в 2011 году отреставрирована: 4 каюты для 9 гостей, приписана к итальянскому порту Сорренто, аренда вместе с экипажем стоит от €35 до 45 тыс. в неделю (€8170 — в сутки).

А в Японии Мария, сопровождаемая переводчиком из Голландии, брала уроки японской письменности и танцев.

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Отмечается, что старшая дочь Путина окончила МГУ в 2011 году с красным дипломом. Научным руководителем студентки М.В. Воронцовой был академик Иван Иванович Дедов. Дальше - аспирантура Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава РФ, который возглавлял все тот же Дедов. Вскоре сына Дедова назначили судьей от РФ в ЕСПЧ, а самого Ивана Ивановича избрали президентом РАМН (хотя ранее академики не поддерживали его кандидатуру - Ред.).

СМИ уже писали, что старшая дочь президента замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и носит его фамилию. В Москву Фаассен, который в 2004 году окончил университет в Голландии и защитил диплом в области строительного бизнеса, приехал 15 апреля 2006 года «с целью трудоустройства в ОАО «Газпром» — писал он в одном официальном документе, который имеется в распоряжении редакции. В ОАО «Газпром» он и начал работать с 2007 года в должности «директора по развитию бизнеса», — писал Фаассен. К этому времени он уже был знаком с Марией: вероятно этим и объясняется его трудоустройство в «Газпром».

Судя по выложенной в соцсетях информации, в жизни старшей дочери Путина произошли важные события: она родила дочь и стала кандидатом медицинских наук Марией Фаассен. Кроме того, в соавторстве со старшим научным сотрудником Эндокринологического научного центра Марией Панкратовой Мария Владимировна опубликовала монографию «Идиопатическая низкорослость», которая вышла в немецком издательском доме Lambert Academic Publishing.

Если верить интернету, у Марии Воронцовой-Фаассен самый широкий и разнообразный круг знакомых, говорящий о том, что к причитаниям госпропаганды о «гей-Европе», «укрофашистах» и врагам из НАТО ни сама Мария, ни ее друзья не прислушиваются.

Что касается интересов Марии Владимировны, то она поклонница фильмов «Матрица», «Дюна», «Шоколад», английской телепередачи «Маленькая Британия» (где тоже зажигают геи - Ред.), а в перечне любимых писателей — Герман Гессе, Олдос Хаксли и «Мемуары гейши» Артура Голдена.

Ранее агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.