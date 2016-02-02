В Греции у границы с Македонией заблокированы 80 автобусов с мигрантами
Более 80 автобусов с мигрантами, большинство из которых женщины и дети, заблокировано на пути к греко-македонской границе.
Транспорт остановили протестующие жители обеих стран, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. На македонской стороне таксисты перекрыли железнодорожные пути, соединяющие страны. Они недовольны порядком пропуска на границе, так как поездам и автобусам с мигрантами, следующим на север, в Сербию, отдается приоритет перед другими транспортными средствами.
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"Мы здесь уже несколько дней. Железная дорога перекрыта, и наша цель - заставить чиновников обсудить с нами соглашение, которое позволит нам перевозить беженцев в Табановце (поселение на севере Македонии, на границе с Сербией)", - рассказал один из водителей.
На греческой стороне фермеры оставили десятки тракторов на дороге, ведущей к КПП у города Идомени в знак протеста против запланированной греческим правительством пенсионной реформы.
По данным Международной организации по миграции, в январе в Грецию прибыло более 62 тыс. сирийских беженцев, которые приплыли на лодках и шлюпках из Турции. Не добрались до берега,утонув в греческих, турецких или итальянских водах около 360 мигрантов.
Напомним, Еврокомиссия дала Греции 3 месяца на исправление ситуации с нарастающим потоком беженцев. По мнению Брюсселя, Афины плохо контролируют внешние границы, и, если они не ужесточат пограничный контроль, другие страны Евросоюза будут рассматривать вариант о введении паспортного контроля с Грецией.