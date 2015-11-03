Меркель предупредила о возможных конфликтах в Европе в случае закрытия границ

Выступая в Дармштадте, она напомнила о ситуации, которая сложилась на западе Балкан после того, как Венгрия закрыла границу с Сербией, передает русская редакция Deutsche Welle. Канцлер призналась, что не хотела бы сгущать краски, однако ситуация может развиваться быстрее, чем кажется.

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Ангела Меркель отметила, что в случае закрытия границ мигранты будут пытаться попасть в Германию другим путем. По ее словам, задача Германии, как крупнейшего государства Европы, предложить иное решение проблемы. При этом она выразила уверенность, что выход из кризиса будет найден.

Она также высказалась в поддержку создания на границе транзитных зон как первостепенной меры, о чем ХДС и ХСС смогли договориться накануне. Канцлер Германии в очередной раз подчеркнула, что Германия поможет всем тем, кто спасается от войны, но необходимо при этом оперативно высылать тех, кто прибывает из безопасных стран. Именно для этого, по ее словам, и нужны транзитные зоны.