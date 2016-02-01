ЕС пригрозил выгнать Грецию из Шенгена из-за "дырявой" границы

Афинам пригрозили исключением из Шенгенской зоны, если эти нарушения не будут исправлены, говорится во внутреннем отчете ЕС, попавшем в распоряжение Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), передает Росбалт.

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В вину греческим властям вменяют недостаточный контроль за морской границей, в частности, в районе островов Хиос и Самос. Комиссия, посетившая пункты пропуска на этих островах, убедилась недостаточном в количестве патрульных судов и отсутствии прямой связи с турецкой береговой охраной. Все это давало свободу действий местным контрабандистам.

При регистрации беженцев греки "забывали" проводить обязательную для миграционных служб ЕС процедуру дактилоскопии, а некоторые сканеры просто не работали.

Претензии комиссии коснулись и проверки паспортов, номера которых на греческой границе не сверяли с номерами Интерпола и, таким образом, могли пропустить в ЕС сотни потенциальных террористов.

После проверки комиссия ЕС пришла к выводу, что Греция "серьезнейшим образом" нарушила свои обязанности по защите внешних границ ЕС, вследствие чего возникла дискуссия о возможности дальнейшего участия Греции в Шенгенском соглашении. По истечении трех месяцев инспекторы ЕС вновь посетят Грецию с проверкой, чтобы выяснить, соблюдают ли Афины на своей внешней границе правила Шенгена. Если и по истечении этого времени ситуация не изменится, Греция может быть исключены из Шенгена на неопределенный срок.