ЕС пригрозил выгнать Грецию из Шенгена из-за "дырявой" границы

08:36, 01 февраля 2016
Мир
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Евросоюз заявил о многочисленных нарушениях Греции при регистрации беженцев и, соответственно, охране внешних границ ЕС. 

REUTERS

Афинам пригрозили исключением из Шенгенской зоны, если эти нарушения не будут исправлены, говорится во внутреннем отчете ЕС, попавшем в распоряжение Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), передает Росбалт

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В вину греческим властям вменяют недостаточный контроль за морской границей, в частности, в районе островов Хиос и Самос. Комиссия, посетившая пункты пропуска на этих островах, убедилась недостаточном в количестве патрульных судов и отсутствии прямой связи с турецкой береговой охраной. Все это давало свободу действий местным контрабандистам.  

При регистрации беженцев греки "забывали" проводить обязательную для миграционных служб ЕС процедуру дактилоскопии, а некоторые сканеры просто не работали.

Претензии комиссии коснулись и проверки паспортов, номера которых на греческой границе не сверяли с номерами Интерпола и, таким образом, могли пропустить в ЕС сотни потенциальных террористов. 

После проверки комиссия ЕС пришла к выводу, что Греция "серьезнейшим образом" нарушила свои обязанности по защите внешних границ ЕС, вследствие чего возникла дискуссия о возможности дальнейшего участия Греции в Шенгенском соглашении. По истечении трех месяцев инспекторы ЕС вновь посетят Грецию с проверкой, чтобы выяснить, соблюдают ли Афины на своей внешней границе правила Шенгена. Если и по истечении этого времени ситуация не изменится, Греция может быть исключены из Шенгена на неопределенный срок.

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