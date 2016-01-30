У берегов Турции утонула лодка с мигрантами: погибли 39 человек, среди которых 5 детей

В Средиземном море у побережья района Чанаккале Турции утонула лодка с мигрантами.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet, в результате трагедии утонули 39 человек, в том числе пятеро детей, еще 62 человека были спасены.

По информации береговой охраны, лодка, в которой было около ста мигрантов, направлялся к греческому острову Лесбос.

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В лодке находились в основном мигранты из Афаганистана, Сирии и Мьянмы.

Известно, что 17-метровая лодка перевернулась, как только вышла в открытое море. Местные жители нашли на пляжах тела шестерых погибших мигрантов.

Сейчас спасатели продолжают поисковую операцию.

Напомним, по информации Международной организации по миграции (МОМ), от начала года по состоянию на 26 января 2016 года до Европы морем попали 47 214 мигрантов.