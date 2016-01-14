Обнародован список претендентов на "Оскар": Ди Каприо номинирован в шестой раз

Полный список претендентов на кинонаграду опубликован на официальномсайте кинопремии. Победители будут названы на церемонии 28 февраля.

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В частности, за звание лучшего актера поборются Леонардо Ди Каприо («Выживший»), Брайан Крэнстон («Трамбо»), Мэтт Деймон («Марсианин»), Майкл Фассбендер («Стив Джобс») и Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»).

Лучшей актрисой могут назвать Кэйт Бланшетт («Кэрол»), Бри Ларсон («Комната»), Дженнифер Лоуренс («Джой»), Шарлотта Рэмплинг («45 лет») и Сирша Ронан («Бруклин»).

В категории «Лучший режиссер» отметили таких постановщиков, как Томас Маккарти («В центре внимания»), Адам Маккей («Игра на понижение»), Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»), Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший») и Леонард Абрахамсон («Комната»).

Номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм» получили ленты «Игра на понижение», «Шпионский мост», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Марсианин», «Выживший», «Комната» и «В центре внимания».

Ранее Ди Каприо выдвигался на кинонаграду за картины «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Авиатор», «Кровавый алмаз» и «Волк с Уолл-стрит» («Лучшая мужская роль» и «Лучший продюсер»).