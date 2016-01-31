Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Женеве - BBC

Ожидается, что представители оппозиции встретятся со специальным посланником ООН по Сирии Стефаном ди Мистурою в воскресенье, сообщает ВВС Украина.

Как отмечается, накануне они грозились бойкотировать эти переговоры, которые проходят под эгидой ООН.

Представитель делегации заявил, что оппозиционеры не будут вести переговоры с сирийским правительством, пока не выполнят их требований - не прекратят авиаудары и блокады городов.

Оппозиционный "Высший комитет по переговорам", который поддерживает Саудовская Аравия, согласился принять участие в переговорах лишь поздно вечером в пятницу. Это произошло вскоре после того, как в Женеву прибыла делегация сирийского правительства и провела предварительные переговоры с господином Мистурой.

Ожидается, что эти переговоры при посредничестве продлятся шесть месяцев. Делегации будут находиться в разных комнатах и между ними будут ходить представители ООН.

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Приоритетами переговоров является прекращение огня, доставки гуманитарной помощи и борьба с группировкой "Исламское государство".

Перемирие является главной целью этих переговоров. В него входит установление переходного периода, который, согласно резолюции Совета безопасности ООН, должно закончиться выборами.

Предварительные переговоры прекратились в феврале 2014 года после двух раундов. ООН обвинила правительство за отказ обсудить требование оппозиции об отставке Башара Асада.

Наблюдатели отмечают, что политическая ситуация сейчас очень сложная, однако опасность со стороны "ИГ" подтолкнула Россию и США к тому, чтобы те приложили все усилия для возвращения сторон за стол переговоров.

В результате пятилетней войны в Сирии погибли 250 тысяч человек и 11 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Эта война также стала самой большой движущей силой для миграционного кризиса в Европе.