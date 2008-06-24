23 июня Еврокомиссия начала регистрацию лоббистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на брифинге вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопрос администрации, аудита и борьбы с мошенничеством, Сиим КАЛЛАС. По его словам, при регистрации от лоббистов будут требовать раскрытия определенной информации для повышения прозрачности отношений между лоббистами и Еврокомиссией.

“Это первый реестр организаций лоббистов, созданный в европейских институтах, в котором можно увидеть какие лоббистские организаторы представлены, кто их клиенты, как они финансируются”, - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, отметил С.КАЛЛАС, организации лоббистов должны перед занесением в реестр подписать Кодекс поведения лоббистов, одобренный недавно Еврокомиссией. Кодекс устанавливает ряд принципов деятельности лоббистов, среди которых, - открытость, честность и целостность.

Предусматривается, что реестр будет публично доступен, его можно будет найти по адресу www.ec.europa.eu/transparency/regrin По состоянию на 15.30 по киевскому времени в реестр уже были включены 12 организаций лоббистов.

Как сообщал УНИАН, 28 мая этого года Европейская комиссия приняла решение создать реестр лоббистов и одобрила Кодекс поведения лоббистов, работающих при европейских институтах.