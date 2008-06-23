Ющенко обращается к лиссабонцам и португальским украинцам

Украина заинтересована в активизации сотрудничества между Киевом и Лиссабоном - Ющенко

Киев. 23 июня. УНИАН. Украина заинтересована в активизации сотрудничества между Киевом и Лиссабоном. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Португалии, представителями украинской общины и членами муниципалитета Лиссабона, состоявшейся в Муниципальной палате города, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украина заинтересована во всесторонней интенсификации сотрудничества между двумя столицами, в обмене опытом во всех сферах муниципальной жизни, в налаживании контактов между бизнесменами, представителями культуры, образования и науки двух городов, в развитии туризма», - сказал Президент, напомнив, что 8 лет тому назад Киев и Лиссабон стали городами-побратимами.

Он сообщил о намерении Украины в ближайшее время открыть в Лиссабоне культурно-информационный центр.

Обращаясь к представителям города и украинской общины, Президент призывал их поддержать резолюцию о признании Голодомора актом геноцида украинского народа, как это уже сделала Муниципальная ассамблея португальского города Грандола. «Надеюсь, аналогичное решение примет и город Лиссабон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он обратил особое внимание на то, что украинская сторона заинтересована в развитии отношений наших стран на региональном уровне. В этом контексте Президент пригласил присутствующих представителей местной власти к более активному сотрудничеству с Украиной на уровне муниципалитетов, территорий.

В своем выступлении глава государства отметил важную роль, которую играет в жизни Лиссабона украинская община. «Я горжусь активностью украинской общины в Португалии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил важность гуманитарного сотрудничества наших стран. Идет речь, в частности, о социальной защите украинских трудовых мигрантов, которая должна быть отражена в соглашении межправительственного уровня. По словам Президента, следующий раунд переговоров относительно этого документу должен состояться в сентябре. «Надеюсь, эти переговоры будут успешными», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В ходе этого торжественного мероприятия президент Муниципальной палаты Лиссабона вручил главе Украинского государства символический ключ от португальской столицы.

Во время посещения Муниципальной палаты В.ЮЩЕНКО оставил запись в Книге почетных гостей, в которой поблагодарил город за гостеприимство и теплый прием украинской делегации и выразил надежду на развитие плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между Киевом и Лиссабоном.