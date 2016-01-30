В оппозиционной партии Германии призвали разрешить пограничникам стрелять по мигрантам

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Фрауке Петри отметила, что пограничники, в первую очередь "должны предотвратить незаконное пересечения границы и иметь право применять огнестрельное оружие в случае необходимости".

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Впрочем, она подчеркнула, что применение оружия должно быть крайней мерой и добавила, что Германии и другим странам нужно усиливать пограничный контроль для того, чтобы уменьшить поток нелегальных беженцев.

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Петри не ответила на вопрос о своем видении того, каким образом можно повысить эффективность контроля на границе и заявила, что журналисты пытаются спровоцировать ее на генерирование заголовков типа "Петри хочет стены на границах."