Норвежские полицейские больше не будут носить оружие

Норвежские полицейские, которых в стране примерно 6 тыс. человек, как правило, держат свое оружие под замком в своих патрульных машинах, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.

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Но в ноябре 2014 года полиции были даны полномочия на ношение оружия на поясе, когда служба безопасности Норвегии повысила уровень угрозы террористических актов.

В ноябре 2015 года полицейское управление объявило о своих планах прекратить временное распоряжение. Этот план был пересмотрен после терактов в Париже, в которых погибли 130 человек.

Полномочия на ношение оружия были дважды продлены сначала до конца декабря, а потом до 3 февраля. Но в четверг в полицейском управлении сказали, что приказ не будет продлен и норвежская полиция вернется к тому, что их оружие надежно хранится.

В полиции отмечают, что нынешняя ситуация в Норвегии не требует присутствия вооруженных полицейских.