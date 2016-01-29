Норвежские полицейские больше не будут носить оружие
Норвежские полицейские больше не будут носить оружие, а временный приказ на ношение оружия не будет продлен после окончания срока его действия 3 февраля.
Норвежские полицейские, которых в стране примерно 6 тыс. человек, как правило, держат свое оружие под замком в своих патрульных машинах, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.
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Но в ноябре 2014 года полиции были даны полномочия на ношение оружия на поясе, когда служба безопасности Норвегии повысила уровень угрозы террористических актов.
В ноябре 2015 года полицейское управление объявило о своих планах прекратить временное распоряжение. Этот план был пересмотрен после терактов в Париже, в которых погибли 130 человек.
Полномочия на ношение оружия были дважды продлены сначала до конца декабря, а потом до 3 февраля. Но в четверг в полицейском управлении сказали, что приказ не будет продлен и норвежская полиция вернется к тому, что их оружие надежно хранится.
В полиции отмечают, что нынешняя ситуация в Норвегии не требует присутствия вооруженных полицейских.