В Стамбуле поймали контрабандистов, которые хотели продать картину Пикассо за 8 миллионов долларов

В Стамбуле сотрудники управления по борьбе с контрабандой задержали членов транснациональной преступной группировки, которые пытались продать картину кисти Пабло Пикассо.

Об этом 30 января сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.

Полотно «Обнаженная женщина, расчесывающая волосы», написанное в 1940 году, было похищено из дома коллекционера в Нью-Йорке. Дата преступления не уточняется.

Сотрудники полиции вошли в контакт с контрабандистами, притворившись покупателями. Злоумышленники установили цену в восемь миллионов долларов, но позже согласились на скидку в один миллион и назначили встречу в кафе. Там они были задержаны с поличным во время передачи денег.

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В настоящее время идет следствие, проводится досудебная проверка обстоятельств.

Как известно, Пабло Пикассо — испанский художник и скульптор, основоположник кубизма. Считается самым дорогим в мире художником. В мае 2015 года был установлен абсолютный рекорд произведений искусства, продаваемых с открытых торгов. Картина Пикассо «Алжирские женщины (версия О)» была продана за 179,365 миллионов долларов.

Также испанец занимает первое место в рейтинге лучших художников XX века, составленном The Times, а его картины пользуются наибольшей популярностью среди контрабандистов.