Американец за 100 евро выиграл в лотерее картину Пикассо – СМИ

Лотерея «Пикассо за 100 евро» проводилась онлайн с апреля этого года. Принять участие в розыгрыше картины «Человек в цилиндре» (L'Homme au Gibus) стоимостью 1 миллион долларов мог любой желающий старше 18 лет. Всего было выпущено 50 тысяч билетов по цене 100 евро каждый, сообщает РИА Новости.

Обладателем картины Пикассо стал 25-летний Джеффри Гонано (Jeffrey Gonano). Как рассказал Гонано, он узнал о лотерее случайно, когда искал некую «картину, чтобы повесить ее на стену».

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Лотерея проводилась с целью сбора средств на создание центра прикладного искусства и института ханаанских, финикийских и пунических исследований в Ливане. Организатором выступил аукционный дом Sotheby's.