Песков: Путин пока не решил, идти ли на президентские выборы в 2018 году

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РБК.

Вопрос о том, будет ли Путин выдвигаться на следующих выборах, был поднят в контексте обсуждения заявления Белого дома, который ранее поддержал высказывание представителя Минфина США о коррумпированности российского президента.

Читайте такжеУ Путина убеждают, что выборы не станут детонатором "неизбежного социального взрыва" в РФРанее Путин допустил, что в 2018 году его пост может занять другой человек. Ранее он не давал четкого ответа по поводу своего участия в новых выборах, однако и не исключал такой возможности. При этом он подчеркивал, что "пожизненно" оставаться на посту главы государства не собирается.