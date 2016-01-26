Секретарь Совбеза РФ обвинил США в стремлении отобрать "богатейшие" ресурсы России

Об этом он заявил во вторник, 26 января, в интервью газете «Московский Комсомолец».

«Руководство США обозначило для себя цель — доминировать в мире. В связи с этим им не нужна сильная Россия. Наоборот, им нужно максимально ослабить нашу страну. Не исключается достижение этой цели и путем распада Российской Федерации. Это откроет Соединенным Штатам доступ к богатейшим ресурсам, которыми, по их мнению, Россия располагает незаслуженно», — сказал Патрушев.

Читайте такжеСекретарь Совбеза РФ заявил, что НАТО представляет для России все большую угрозу

При этом, по его словам, Вашингтон считает, что при желании способен сыграть роль катализатора этого процесса.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что США были истинными инициаторами "госпереворота" в Украине, потратив на это $5 млрд.