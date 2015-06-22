Совбез РФ: революцию в Украине инициировали США для ослабления России

Об он этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ", передает ТАСС.

"Смена власти как раз и стала импульсом для тех событий, которые там произошли. У Керри есть такая помощница - Нуланд, которая озвучила сумму в $5 млрд, потраченных США на то, чтобы эти события организовать", - сказал он.

При этом для него "ясно, что за проектом дестабилизации этой страны скрывается попытка создать инструмент для радикального ослабления России". "Одновременно решается задача удержания на "коротком поводке" стран Евросоюза, которым зачастую без учета их мнения и национальных интересов навязываются антироссийские санкции и подходы", - добавил секретарь Совбеза.

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Патрушев рассказал, что США, которым не нравился прежний президент Украины Виктор Янукович, "решили скинуть его насильственным путем".

"Это была их политическая ошибка, - уверен он. - Если бы они подождали, то смогли провести нужных им людей - законным путем. Но они инициировали "госпереворот". Не было бы "переворота", - не было бы событий в Крыму и на востоке Украины".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом не под давлением Москвы. "Он просто осознал, что не вник в суть этого документа, и не понимал, к чему приведет его имплементация. Украина же входит в зону свободной торговли СНГ, и Януковичу просто были разъяснены последствия такого шага. Он их ранее не учитывал, и решил взять паузу, чтобы разобраться в этих вопросах", - отметил Патрушев.

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Как сообщал УНИАН ранее, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что Запад организовал революцию в Украине в феврале прошлого года ради вступления страны в НАТО.