В Кремле отреагировали на заявления о "самом богатом в мире коррупционере" Путине

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Содержание этого материала BBC - это чистый вымысел и клевета, которые не имеют под собой никаких оснований", - заявил Песков.

"В целом мы привыкли к журналистским "уткам", которые связаны или с некомпетентностью и погоней за "желтизной", или же являются режиссированными кампаниями", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "в данном случае, конечно, мы невольно обращаем внимание на то, что появление подобных материалов по времени совпало с квази-судебными упражнениями в некоторых странах, публикациями в весьма уважаемых изданиях аналогичного содержания".

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На взгляд Пескова, "в случае с фильмом ВВС все бы выглядело как очередной пример такой безответственной журналистики классической, если бы не официальный комментарий, который есть в этом фильме".

Песков уточнил, что имеет в виду комментарий представителя Министерства финансов США.

"Здесь уже ситуация другая - это официальные обвинения", - подчеркнул представитель Кремля.

В Кремле уверены, что Министерство финансов США должно представить доказательства выдвинутых им в адрес президента РФ обвинений в коррупции.

"Если они оставят подобные официальные заявления без доказательств, то это бросает тень на репутацию этого ведомства", - пояснил Песков.

По его словам, "это не наша задача требовать доказательств". "Теперь уже это задача этого ведомства представить какие-то доказательства и показать, что высказывания официального представителя не являются голословной клеветой", - подчеркнул представитель Кремля.

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На взгляд Пескова, наличие в фильме ВВС официального комментария представителя Министерства финансов США "свидетельствует о том, кто стоит у дирижерского пульта".

Также он уверен, что официальные обвинения "требуют доказательств". "Потому что озвучивание подобных обвинений со стороны такого ведомства, как Минфин США, без подкрепления конкретными доказательствами бросает тень на это самое ведомство", - уверен Песков.

Тем не менее он заявил, что Москва "не будет требовать доказательств от Министерства финансов США".

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Песков также опроверг наличие у главы государства собственной яхты.

Таким образом он прокомментировал одно из утверждений, прозвучавших в фильме BBC про Путина, в котором авторы делают выводы о причастности президента РФ к коррупции как раз на тезисе о том, что он якобы владеет дорогостоящим судном.

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"Я знаю, что у президента яхты нет. Это я знаю", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что не осведомлен о других подробностях, касающихся этого вида имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции.

Автор фильма назвал Владимира Путина — самым богатым человеком в Европе и одиним из самых богатых людей в мире. Его состояние, по оценке автора, оценивается в 40 миллиардов долларов.

Интервью Шубина вошло в документальный фильм «Тайные богатства Путина». Сам Путин от участия в фильме отказался, отмечает телеканал.