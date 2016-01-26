Министры стран ЕС хотят ограничить Шенген на два года

Ранее действие Шенгена уже ограничили несколько стран ЕС, передает РБК со ссылкой на ВВС.

"Страны – члены Евросоюза предлагают Еврокомиссии подготовить законодательную и практическую основу для продления временных мер по дополнительному пограничному контролю согласно ст.26 Шенгенского соглашения", - заявил министр Нидерландов по делам миграции Клаас Дийкхоф.

Согласно ст.26 Шенгенской конвенции, государства могут усиливать пограничный контроль и ограничивать действие Шенгенского соглашения в течение двух лет "в исключительных обстоятельствах".

Ранее сразу несколько стран ЕС (Австрия, Германия, Дания, Швеция и Франция), а также Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, объявили об усилении пограничного контроля. По действующему законодательству ограничения Шенгена должны быть сняты через полгода после их введения. Однако теперь они могут получить разрешение ЕС продлить действие пограничного контроля до 2018 года.

"Если пограничный контроль будет сохраняться в течение двух лет, вряд ли его когда-нибудь снова отменят", — цитирует The Times неназванного представителя Евросоюза.

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О своей поддержке мер ЕС по усилению контроля на границах уже заявила глава британского МВД Тереза Мэй.

Перед началом встречи министров глава МВД Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер заявила, что из Шенгенской зоны могут исключить Грецию как страну, которой не удается бороться с потоком нелегальной миграции.

С австрийским министром не согласились глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и представитель Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Наташа Берто.

Как отмечает The Times, помимо Австрии, план по контролю за греческой границей также поддерживает Бельгия.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств, из которых 22 страны являются членами ЕС. Зона функционирует с 1995 года и предполагает отмену пограничного контроля на границах стран, подписавших соглашение.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что у Евросоюза осталось лишь до двух месяцев времени, чтобы не допустить коллапса Шенгенской системы.