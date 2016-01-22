Премьер Нидерландов: ЕС имеет до двух месяцев для сохранения Шенгенской системы

Об этом он заявил в четверг, 21 января, в Давосе во время Всемирного экономического форума, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

С наступлением теплой погоды, считает Рютте, поток беженцев в Европу может существенно возрасти. Этот процесс нужно взять под контроль в течение следующих недель, чтобы не допустить коллапса Шенгенской системы, подчеркнул премьер Нидерландов, страна которого сейчас председательствует в ЕС.

"За первые три недели этого года около 35 тысяч человек прибыли морем из Турции в Грецию. За январь прошлого года было только 1600. Когда наступит весна, количество беженцев вырастет в четыре раза", - отметил Рютте. По его словам, Европейский Союз, в частности Нидерланды, Германия и другие страны, "не справятся с таким количеством".

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Премьер Нидерландов считает, что необходимо в кратчайшие сроки воплотить соглашение между ЕС и Турцией, согласно которой Анкара обещала сдержать поток беженцев в Европу. Кроме того, Рютте заявил о важности построения центров регистрации просителей убежища в Италии и Греции.

Немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле во время дискуссии в Давосе отметил, что для преодоления кризиса беженцев необходимо выделить странам, которые граничат с Сирией, больше средств. Впрочем, это означает, что расходы Европы вырастут на миллиарды. Шойбле выступил за то, чтобы средства добровольно выделяли те страны, которые имеют такую возможность.

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Как сообщал УНИАН, председатель Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте заявил, что у Европы есть «не более двух месяцев» для того, чтобы взять под контроль миграционный кризис, иначе наступит крах Шенгенской зоны.