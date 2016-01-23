Сирийская оппозиция обвинила Россию в бомбардировках 25 школ за 4 месяца

Во временном правительстве Сирии, созданном оппозиционной "Национальной коалицией оппозиции и революционных сил Сирии под руководством Ахмета Туны" заявляют, что с начала военной операции РФ Сирии бомбардировкам подверглись 25 школ страны. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

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Отмечается, что авианалеты, сосредоточены в районах Идлиб, Хама, Хомс, Алеппо, Дамаск и его окрестностях, которые находятся под контролем оппозиции.

"Россия наряду с бомбардировкой мечетей, больниц, пекарен, наносит также удары по школам и детским садикам. Россия до сих пор подвергла бомбардировке 25 школ в разных городах страны - в Алеппо, Идлибе, Дамаске, Ракке и Дейр-аз-Зоре", - цитирует агентство заявление оппозиции.

В результате последнего авиаудара российских истребителей 11 января по одной школе в районе Анжара погибли 17 человек, в том числе 8 учащихся.

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Сообщается, что мишенью российских самолетов, кроме школы в районе Анжара в Алеппо, стали также школы в деревнях Атариб, Хур, Кефер Даел, Кефер Мая, Манак и Якид аль-Адас.

В Идлибе бомбардировкам российской авиации подверглись районы Джарджаназ, Джиср аш-Шугур, Маарат Нуман и Сармада, Рами и Кансафра. В Дамаске - район Дума, квартал Дейр Асафил и другие.

Начавшаяся 30 сентября прошлого года военная операция РФ официально была направлена на борьбу с ИГИЛ в Сирии. Но западные политики и правозащитники регулярно заявляли о том, что российские военные бомбят не только террористов, но и противников режима Асада.