Путин просил Асада уйти в отставку - The Financial Times

Российский президент Владимир Путин просил сирийского диктатора Башара Асада уйти в отставку. Об этом The Financial Times сообщили два источника в западных спецслужбах, передает Meduza.

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Отмечается, что для того, чтобы передать Асаду просьбу Путина, по данным собеседников издания, в Дамаск ездил начальник ГРУ РФ Игорь Сергун. Столицу Сирии, пишет издание, Сергун посетил за несколько дней до своей смерти.

Асад на предложение покинуть пост президента Сирии ответил решительным отказом. Источники издания утверждают, что Асад дал понять Сергуну, что отношения между двумя государствами не могут развиваться без участия Асада.

Как известно, США и присоединившиеся к ним страны считают отставку Асада с поста президента Сирии главным условием урегулирования конфликта в этой стране. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что считают его легитимным президентом Сирии. Начавшаяся 30 сентября прошлого года военная операция РФ официально была направлена на борьбу с ИГИЛ в Сирии. Но западные политики и правозащитники регулярно заявляли о том, что российские военные бомбят не только террористов, но и противников режима Асада.

Напомним, в Кремле сообщили, что начальник Главного разведывательного управления России – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Сергун, подразделения которого участвуют в боях на Донбассе и оккупации Крыма, умер в РФ 3 января. По официальной версии, Сергун скончался в доме отдыха в Московской области от острой сердечной недостаточности. В то же время аналитики Stratfor со ссылкой на информированный источник сообщали, что Сергун умер в Ливане 1 января.