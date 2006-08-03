Подписание Универсала поможет Украине вступить в НАТО

По мнению экспертов Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), подписание Универсала национального единства с четкой формулировкой по вопросу о вступлении Украины в НАТО позитивно отразится на евроатлантических устремлениях страны. «Конкретное определение принципа вступления Украины в Альянс одновременно означает и ответственность политических сил, которые подписали Универсал, за сохранение евроатлантического курса», - подчеркнули эксперты.

Более того, Универсал решает ряд конкретных проблем евроатлантической интеграции Украины, считают аналитики. Во-первых, положение Универсала о том, что референдум по вопросу вступления в НАТО проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур, фактически, снимает проблему сроков проведения референдума, который теперь можно будет проводить только после получения официального приглашения Украины в НАТО (то есть не ранее 2008 г.). Также, Универсал дает «зеленый свет» для проведения необходимых реформ в системе безопасности Украины для приведения ее к стандартам НАТО – ведь «необходимые процедуры» для вступления в НАТО как раз и предполагают реформирование сектора безопасности Украины. Кроме того, совместная ответственность политиков за выполнения Универсала будет содействовать проведению более эффективной государственной информационной политики по вопросу вступления Украины в НАТО, заявляют эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Defense Express