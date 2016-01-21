Журналистов пропагандистских каналов из РФ не пустили в Молдову освещать беспорядки в Кишиневе

Репортеров двух российских телеканалов не пустили в Молдову. Об этом сообщают их пресс-службы.

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"Сотрудники пограничной и таможенной служб в аэропорту Кишинева не пустили съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Молдавию для освещения беспорядков в Кишиневе", - сообщает пресс-служба канала.

Отмечается, что покинуть аэропорт не дали оператору Александру Малышеву, он будет депортирован в Россию по решению молдавских властей.

В свою очередь LifeNews заявляет, что таможенники попросили репортёров заполнить таможенную декларацию, а позднее "проверили весь багаж и забрали флеш-карту, на которой был записан репортаж Алексея Казанникова. При этом таможенники заявили, что информация из репортажа запрещена на территории Республики Молдова".

Добавим, что в сентябре прошлого года съемочная группа LifeNews, отправившаяся освещать протесты в Кишиневе, уже была задержана представителями таможенной службы аэропорта молдавской столицы.