Путин пригрозил анонимам в интернете Берией (видео)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все высказываемые в сети жалобы и претензии должны быть персонифицированными и вспомнил бывшего главу НКВД и соратника Сталина Лаврентия Берию.

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"Все жалобы, в том числе в интернете, они, конечно, должны быть индивидуальными. Это касается не только жалоб в области работы малого и среднего бизнеса. Вообще в целом, конечно, в интернете легко прятаться, хамить, обзываться, заявлять свою позицию какую-то крайнюю, и при этом еще и неизвестно, кто это делает", — цитируют Путина "РИА Новости".

По его словам, что "если у человека есть какая-то позиция, есть какие-то претензии, пусть он скажет, назовет себя".

"Иначе это не претензия и не жалоба, это анонимка. И здесь только один проверяющий хорошо работал – Лаврентий Павлович Берия", — подытожил российский лидер.

Отметим, в середине декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости регулирования интернета.