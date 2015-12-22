Путин поддержал идею "регламентировать" защиту мнений и контактов пользователей интернета

Президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку регламентирования защиты не только персональных данных, но и мнений, которые пользователи могут высказывать в интернете. Об этом сообщает "ТАСС".

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Отмечается, что во время встречи с участниками форума "Интернет Экономика" соучредитель "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская выступила с предложением регламентировать защиту не только персональных данных, но и так называемых личных данных, куда относятся контакты различных людей, их взгляды, мнения, мысли и прочее.

"Давайте. В условиях борьбы с террором абсолютно верно. Только аккуратнее нужно, чтобы не вмешиваться в личную жизнь граждан", - сказал Путин.

Касперская также предложила с этой целью создать единый центр мониторинга реагирования на угрозу. По аналогии со сбором цифровых угроз.

Она считает, что иностранные сайты, такие как Facebook, должны передавали свои сертификаты государству в обязательном порядке, если они хотят работать на территории России.

"Надо создать правовую основу для наказания за совершение таких информационных атак", - предложила Касперская.

По ее словам, в настоящий момент российский закон защищает персональные данные пользователя, но совершенно никак не регулируется то, что называется личными данными. При этом социальные сети содержат огромное количество подобной информации. Этот "кладезь знаний" дает огромную возможность, по словам Касперской, манипулировать людьми.