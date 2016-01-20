Председательствующие в ЕС Нидерланды поставили цель за 8 недель сократить поток мигрантов в Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге.

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«Нам необходимо снизить количество беженцев в ближайшие шесть-восемь недель. Это приоритет Нидерландов, и мы будем фокусироваться на этом», - заявил он.

Марк Рютте назвал поток беженцев, «который не останавливается из Сирии, Ирака и других стран, самой срочной проблемой».

«Важно, чтобы договоренности, которых мы достигли с Турцией в прошлом году, были быстро реализованы, чтобы снять давление с наших внешних границ. Важно предоставить беженцам гуманитарную альтернативу. Важно, чтобы границы Европы были под контролем, особенно в Греции», - сказал премьер-министр Нидерландов.

Кроме того, он ставит цель - как можно скорее наладить регистрацию беженцев, «чтобы каждое государство играло свою роль». «Мы в этом все вместе», - подчеркнул Марк Рютте.

В своем выступлении премьер-министр также упомянул Украину, когда говорил о том, что «Европа может справляться с кризисами». «Мы заняли общую позицию относительно действий России в Украине», - сказал он.

По словам Марка Рютте, амбиция Нидерландов – быть «хорошим и эффективным президентством». «Европе не нужны новые идеи, но нужны результаты. Для этого мы должны выполнять то, о чем мы договорились. Выполнение обещаний и договоренностей должно быть новой нормой для Европы. Договоренности являются договоренностями – это ключевой принцип для Нидерландского председательства», - подчеркнул премьер-министр.