В Пакистане при нападении боевиков на университет погибли двое студентов и профессор

При захвате университета Бача Хан погибли три человека. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Во время атаки погибли двое студентов и профессор. Также в местной полиции сообщают, что ликвидировали двоих боевиков.

Update:Snipers killed 2 more terrorists on roof top,total Terrorist killed so far 4.All buildings&roof top taken over by Army.op continues-3 — AsimBajwa (@AsimBajwaISPR) January 20, 2016

По данным местных властей, еще 63 студента спасли из здания.

Ранее сообщалось, что от трех до четырех боевиков ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана.