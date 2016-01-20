В Пакистане при нападении боевиков на университет погибли двое студентов и профессор

09:30, 20 января 2016
Мир
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Ранения получили 9 человек.

Reuters

При захвате университета Бача Хан погибли три человека. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Во время атаки погибли двое студентов и профессор. Также в местной полиции сообщают, что ликвидировали двоих боевиков.

По данным местных властей, еще 63 студента спасли из здания.

Ранее сообщалось, что от трех до четырех боевиков ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана. 

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