В Пакистане при нападении боевиков на университет погибли двое студентов и профессор
09:30, 20 января 2016Мир
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Ранения получили 9 человек.
Reuters
При захвате университета Бача Хан погибли три человека. Об этом сообщает Al Jazeera.
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Во время атаки погибли двое студентов и профессор. Также в местной полиции сообщают, что ликвидировали двоих боевиков.
Update:Snipers killed 2 more terrorists on roof top,total Terrorist killed so far 4.All buildings&roof top taken over by Army.op continues-3
— AsimBajwa (@AsimBajwaISPR) January 20, 2016
По данным местных властей, еще 63 студента спасли из здания.
Ранее сообщалось, что от трех до четырех боевиков ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана.
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