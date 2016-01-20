Террористы открыли стрельбу в университете Пакистана, есть жертвы

Об этом сообщает пакистанское издание DAWN.

Террористы, по предварительным данным, открыли огонь по охранникам здания и проникли в учебное заведение.

СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и шести раненых. Всего в университете обучаются около трех тысяч студентов.

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Полиция сообщает о двух взрывах. На место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур.

В свою очередь источники агентства Reuters утверждают, что в здании университета много погибших и раненых.

Как вчера сообщал УНИАН, в городе Пешавар на северо-западе Пакистана на полицейском блокпосту взорвался смертник, 11 человек погибли, 21 - ранены.