Террористы открыли стрельбу в университете Пакистана, есть жертвы
07:47, 20 января 2016Мир
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От трех до четырех боевиков ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана.
Боевики открыли стрельбу в пакистанском университете / samaa.tv
Об этом сообщает пакистанское издание DAWN.
Террористы, по предварительным данным, открыли огонь по охранникам здания и проникли в учебное заведение.
СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и шести раненых. Всего в университете обучаются около трех тысяч студентов.
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Полиция сообщает о двух взрывах. На место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур.
В свою очередь источники агентства Reuters утверждают, что в здании университета много погибших и раненых.
Как вчера сообщал УНИАН, в городе Пешавар на северо-западе Пакистана на полицейском блокпосту взорвался смертник, 11 человек погибли, 21 - ранены.
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