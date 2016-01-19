В Пакистане смертник на мотоцикле подорвал блокпост полиции: 11 человек погибли, более 20 ранены

Об этом сообщает Associated Press.

Террорист заехал на контрольно-пропускной пункт на мотоцикле.

По данным представителя полиции, среди погибших - четыре сотрудника полиции и семь гражданских, в том числе двое детей. В числе погибших - местный журналист Махбуд Схах Африди.

Ответственность за нападение взял на себя местный командир талибов Макбул Давар. Он заявил, что это ответ на убийство его товарищей службами безопасности.

Пешавар расположен недалеко от границы Пакистана с Афганистаном. Город в течение многих лет подвергается атакам боевиков движения "Талибан" и других исламистских военных организаций.

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В частности, в Пешаваре произошел крупнейший теракт в декабре 2014 года: группа боевиков захватила школу. Один из боевиков подорвал себя, еще нескольких уничтожили силовики во время штурма, остальные были задержаны в январе на пакистанско-афганской границе. В результате нападения погибло более 150 человек, большинство из них – дети.

После атаки террористов в Пакистане отменили мораторий на смертную казнь.