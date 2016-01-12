Количество погибших в результате теракта в Стамбуле возросло до 11 человек

Еще 15 человек травмированы в результате взрыва, который осуществил терорист-смертник из Сирии, передает ТСН со ссылкой на Hürriyet.

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Отметим, что укранцев среди погибших и пострадавших нет. По данным СМИ, в результате этого теракта погибли минимум девять граждан Германии. Именно такие данные премьер-министр Турции сообщил канцлерцу Ангеле Меркель, утверждает источник в турецком правительстве. Турецкий премьер также пообещал предоставлять информацию о расследовании теракта немецкой стороне, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Как сообщал УНИАН, 12 января в 10.20 на центральной площади Стамбула прогремел взрыв. Террорист подорвал себя рядом с группой немецких туристов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал народ быть единым перед лицом террористической угрозой и понимать, что Турция - главная цель убийц.