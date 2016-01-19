Задержан подозреваемый в деле о нападении на женщин в новогоднюю ночь в Кельне

Об этом заявил в понедельник, 18 января, представитель прокуратуры города Ульрих Бремер, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

26-летнего алжирца подозревают в сексуальных домогательствах и краже мобильного телефона. По словам Бремера, это - первый случай, когда взят под стражу мужчина, которого подозревают в совершении сексуального преступления. До сих пор правоохранители задерживали подозреваемых, которым предъявляли другие обвинения. В частности, речь шла о кражах и других правонарушениях.

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Алжирец пока не высказался относительно выдвинутых ему обвинений, отметил Бремер. Его задержали вместе с другим мужчиной, которого подозревают в краже мобильного телефона. Оба проживали в приюте для беженцев в городе Керпене, который расположен неподалеку от Кельна.

За минувшие выходные полиция задержала еще одного алжирца, которого подозревают в причастности к преступлениям в Кельне. Во время проверки у него обнаружили украденный мобильный телефон. В целом прокуратура ведет расследование в отношении 21 подозреваемого. Под стражей вместе с тремя задержанными на выходных - находятся восемь мужчин.

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Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Около ста жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежи, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской внешности".

В связи с нападениями полиция допросила 31 человека, 18 из них оказались мигрантами, которые ожидают решения о статусе беженцев в Германии.

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Глава полиции Кельна был отстранен от должности за неадекватную реакцию ведомства на нападения. В СМИ сообщалось, что полицейские бездействовали.

Похожие нападения также произошли в Гамбурге и Штутгарте.