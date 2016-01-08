Глава полиции Кельна ушел в отставку из-за недавних нападений на женщин

В частности, граждане выразили недовольство тем, как ведется расследование серии нападений и изнасилований, случившихся в центре города в новогоднюю ночь, передает kommersant.ru со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВ Германии из-за атак на женщин создают отряды самообороныКак сообщал УНИАН, немецкая полиция установила личности 31 нападавшего. У задержаных обнаружены мобильные телефоны с видео, которые были сделаны непосредственно во время событий в Кельне. Как заявили в полиции, в нападениях участвовали 9 выходцев из Алжира, 8 - из Марокко, 5 иранцев, четыре сирийца, а также два гражданина Германии, один серб и один гражданин США. 18 подозреваемых является искателями убежища в Германии.