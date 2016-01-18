Иран назвал новые санкции США нелегитимными

"Программа по разработке баллистических ракет никогда не была предназначена для разработки средств доставки ядерного оружия", - заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Хуссейн Джабер Ансари в интервью местному новостному агентству ISNA, передает Би-би-си.

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По мнению иранского министерства иностранных дел, целевые санкции США нелегитимны. "Иран решительно ответит на эти пропагандистские выпады ускорением программы по разработке легального баллистического оружия и наращиванием своих защитных мощностей", - сказал Хуссейн Джабер Ансари.

Сегодня утром стало известно, что США ввели новые санкции в отношении иранских компаний и частных лиц в ответ на проведение испытаний баллистических ракет осенью 2015 года.

Новые санкции запрещают 11 компаниям и гражданам, связанным с иранской ракетной программой, использовать американскую банковскую систему.

Это решение было принято на следующий день после отмены международных санкций в отношении Ирана. Они были официально сняты в воскресенье, после того как Международное агентство по атомной энергии объявило о выполнении Тегераном всех условий, касающихся свёртывания ядерной программы.