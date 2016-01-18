После отмены санкций Иран анонсировал закупку до 400 самолетов

Самолеты будут поставляться и вводиться в эксплуатацию постепенно после приостановления международных санкций, заявил министр дорог и городского строительства Ирана Аббас Ахунди, передает DW со ссылкой на dpa.

Отмечается, что модернизация коммерческого авиасообщения является одним из приоритетов правительства Ирана после вступления в силу атомного соглашения и приостановления санкционного режима.

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В целом Иран планирует закупить до 400 новых самолетов в ближайшие десять лет. Согласно контракту, первые самолеты Airbus должны прибыть в Иран до 20 марта, уточнил Ахунди.

Как сообщал УНИАН, с Ирана в субботу, 16 января, сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.