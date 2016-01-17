В Афганистане смертник подорвал себя в толпе: не менее 11 человек погибли
11:00, 17 января 2016Мир
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Еще около 20 получили ранения.
В Афганистане смертник подорвал себя возле резиденции политика / Google Maps
Вследствие атаки смертника в Джалалабаде неподалеку от дома местного афганского чиновника погибли не менее 11 человек и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает The Times of India.
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По информации Reuters, смертник подорвал себя в толпе, которая собралась, чтобы отпраздновать освобождение сына чиновника, который был в заложниках у группировки "Талибан".
Этот теракт последовал всего через два дня после нападения на афганское консульство в Пакистане.
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