В Афганистане смертник подорвал себя в толпе: не менее 11 человек погибли

Вследствие атаки смертника в Джалалабаде неподалеку от дома местного афганского чиновника погибли не менее 11 человек и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает The Times of India.

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По информации Reuters, смертник подорвал себя в толпе, которая собралась, чтобы отпраздновать освобождение сына чиновника, который был в заложниках у группировки "Талибан".

Этот теракт последовал всего через два дня после нападения на афганское консульство в Пакистане.