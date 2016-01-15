Die Presse: ИГ хочет создать в Азии "отдаленный халифат"?

Об этом пишет Марлис Кастенхофер в статье "ИГ хочет создать в Азии "отдаленный халифат"?", опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Азия чувствует, что находится в опасности. Потому что террористы "Исламского государства", не ограничиваясь оплотами в Сирии и Ираке, привлекают в свои ряды суннитов континента. В феврале 2015 года около 1000 бойцов из Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии уже участвовали в войне на стороне ИГ, пишет исследователь терроризма Ахмед Хашим в своем докладе. Таким образом, появляется угроза, что ИГ превзойдет даже радикальный исламский Талибан. Индия опасается влияния ИГ на 172 миллиона мусульман в стране. Радикальных боевиков из Центральной Азии больше не привлекает джихад в Афганистане или Пакистане, они едут в Сирию. Уйгуры, представители мусульманского меньшинства в Китае, следуют на Ближний Восток по зову халифата.

В настоящее время гораздо больше опасений у экспертов по безопасности вызывает укрепление ИГ в Юго-Восточной Азии. На рубеже тысячелетий разрушительные нападения осуществила Джемаа Исламия – приближенная к Аль-Каиде террористическая группировка. Она ответственна за более чем 200 погибших в результате взрыва бомбы в 2002 году на Бали. Тогда наблюдатели заговорили о Юго-Восточной Азии, как о «втором фронте» в борьбе с глобальным терроризмом.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун назвал Юго-Восточную Азию "основным центром для набора бойцов». В регионе проживает около 15 процентов из 1,6 миллиарда мусульман всего мира. По официальным данным, к борьбе присоединились около 500 экстремистов из Индонезии. Для сравнения, больше всего иностранных бойцов в ИГ родом из Туниса – около 3000 человек. Более 100 малазийских бойцов ИГ основали свое собственное боевое подразделение Katibah Nusantara. Уже в начале января в терактах в Сирии и Ираке двое его участников унесли с собой жизни 30 человек.

Опасность репатриантов

Есть то, чего главы государств за рубежом боятся гораздо больше, чем преступлений сторонников ИГ. Их пугает влияние, которое вернувшиеся из Сирии бойцы могут оказывать в своих странах. Эксперт по терроризму Хашим также предупреждает, что закаленные в боях люди могут передать свой опыт местным террористическим группировкам. В мае прошлого года на конференции по безопасности глав правительств Азии, премьер-министр Сингапура сообщил, что ИГ планирует создать в Юго-Восточной Азии собственную провинцию. "Это не выдумка, ИГ может создать здесь базу под своим физическим контролем, как в Ираке или Сирии", - сказал Ли.

В комментарии для сингапурской газеты "The Straits Times" эксперт по терроризму Рохан Гунаратна конкретизирует эти опасения. В этом году ИГ намерено создать, по крайней мере, одну провинцию в Азии – это будет иметь далеко идущие последствия для стабильности и процветания в регионе. Наиболее вероятной базой для азиатского ответвления ИГ станут Филиппины, считает Гунаратна. Многочисленные местные террористические группировки присягнули на верность самопровозглашенному халифу ИГ, Абу Бакр аль-Багдади, и определили своего лидера для так называемого "Исламского государства" на Филиппинах.

Однако, генеральный прокурор Австралии, Джордж Брандис предупредил об "отдаленном халифате" ИГ в Индонезии. Хашим предупреждает о том, что влияние ИГ в Юго-Восточной Азии преувеличивают. Но не следует пренебрегать опытом правительств в обеспечении безопасности: Они приобрели его в борьбе с терроризмом.