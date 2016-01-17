В Буркина-Фасо идентифицировали тела трех джихадистов, участвовавших в теракте

Об этом сообщает AFP.

По его словам, это три "очень юных" джихадиста, все - мужчины. Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в ходе штурма отеля было убито четыре террориста, среди них две женщины.

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Компаори также уточнил число освобожденных из отеля заложников. Их общее число 176 человек.