В результате теракта в Буркина-Фасо погибла украинская семья - МИД

00:52, 17 января 2016
Мир
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В результате террористической атаки в Буркина-Фасо погибла украинская семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок.

REUTERS

Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил на странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, во время атаки исламистов на гостиницу в Уагадугу погибли 27 человек из 18 стран.

Как известно, в ночь на субботу исламисты захватили популярный у иностранцев отель и кафе в Уагадугу.

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Ответственность за нападение на отель взяла террористическая группировка "Аль-Каида", которая назвала атаку "местью Франции и неверному Западу".

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