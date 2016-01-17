В результате теракта в Буркина-Фасо погибла украинская семья - МИД

Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил на странице в Twitter.

Шокований терористичною атакою в Буркіна-Фасо і загибеллю родини українців - трьох дорослих і дитини 10 років. Трагедія для усіх нас... — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2016 Уточнили вік дитини. Їй було не 10, а 9 років... — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2016

Как сообщал УНИАН, во время атаки исламистов на гостиницу в Уагадугу погибли 27 человек из 18 стран.

Как известно, в ночь на субботу исламисты захватили популярный у иностранцев отель и кафе в Уагадугу.

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Ответственность за нападение на отель взяла террористическая группировка "Аль-Каида", которая назвала атаку "местью Франции и неверному Западу".