В результате теракта в Буркина-Фасо погибла украинская семья - МИД
00:52, 17 января 2016Мир
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В результате террористической атаки в Буркина-Фасо погибла украинская семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок.
REUTERS
Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил на странице в Twitter.
Шокований терористичною атакою в Буркіна-Фасо і загибеллю родини українців - трьох дорослих і дитини 10 років. Трагедія для усіх нас...
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2016
Уточнили вік дитини. Їй було не 10, а 9 років...
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2016
Как сообщал УНИАН, во время атаки исламистов на гостиницу в Уагадугу погибли 27 человек из 18 стран.
Как известно, в ночь на субботу исламисты захватили популярный у иностранцев отель и кафе в Уагадугу.
Читайте такжеИз отеля в Буркина-Фасо освободили 63 заложника, ответственность взяла "Аль-Каида"
Ответственность за нападение на отель взяла террористическая группировка "Аль-Каида", которая назвала атаку "местью Франции и неверному Западу".
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