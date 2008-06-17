НАТО готово принять Украину, если Украина готова присоединиться к Плану действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня посол Румынии в НАТО Сорин Димитру ДУКАРУ во время круглого стола на тему: «НАТО после Бухарестского саммита и роль Украины в европейской безопасности», который прошел в Харьковском национальном университете им. Каразина. В работе круглого стола приняли участие послы многих европейских стран в НАТО, профессоры и преподаватели университета, представители власти, общественных организаций и объединений Харьковской области.

Обращаясь к послам НАТО, председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ отметил, что харьковчане искренне рады приветствовать послов государств-членов Североатлантического договора в Харьковской области.

«Приезд руководящего органа альянса - это значимое событие, которое привлекло значительное внимание украинцев», - сказал А.АВАКОВ. По его словам, «Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял, что одним из нынешних приоритетов во внешней политике и политике безопасности является обретение членства в НАТО. На нынешнем этапе Украина заинтересована в как можно более быстром присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ)».

В свою очередь, как отметил постоянный представитель, Посол Румынии в НАТО С.Д.ДУКАРУ, если Украина готова присоединиться к ПДЧ, то Альянс готов принять Украину.

Посол Эстонии в НАТО Джори ЛЬЮИК отметил, что после обретения независимости эстонский народ понял, что их будущее в Европе и вместе с Европой.

«Не верьте тем, кто говорит, что Россия не сотрудничает с НАТО в практических аспектах, - это сотрудничество очень тесное. Украина помогала Эстонии во многих случаях. Эстония и эстонцы помнят об этом, и мы готовы оказать Украине любую помощь», - сказал Д.ЛЬЮИК.

Посол Португалии в НАТО Мануэль Томаш ФЕРНАНДЕС отметил, что его страна является одним из организаторов Альянса и почти 60 лет - его членом, и за это время жизнь очень сильно изменилась.

«А вместе с жизнью изменилась и Европа, но все эти изменения были исключительно на пользу португальскому народу», - отметил М.Т.ФЕРНАНДЕС.

В рамках визита в Харьков члены делегации НАТО посетили Институт монокристаллов, где провели встречу с украинскими учеными - участниками совместных украинско-натовских программ.