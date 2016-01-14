Ким Чен Ын наградил создателей водородной бомбы и призвал расширить ядерный арсенал

Мероприятие прошло «с блеском» в зале заседаний ЦК Трудовой партии Кореи 12 января, сообщает в четверг 14 января РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, Ким Чен Ын в своей речи отметил, что КНДР теперь стала ядерной державой. Он также призвал укрепить и расширить ядерный арсенал страны и заявил, что Северная Корея готова нанести ядерный удар по США «в любое время и в любом месте», если ей будут угрожать или провоцировать.

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Как сообщалось, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, испытание состоялось "согласно стратегическому курсу Трудовой партии Кореи".

Напомним, эксперты Института исследований проблем нераспространения ядерного оружия (США) привели доказательства того, что власти КНДР сфальсифицировали записи и фото запуска якобы водородной бомбы.