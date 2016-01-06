В ЕС назвали ядерные испытания Пхеньяна угрозой безопасности всего региона

В Европейском Союзе заявляют, что ядерные испытания Пхеньяна являются нарушением международных обязательств КНДР и угрозой миру и безопасности всего региона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня в Брюсселе сделала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило, что сегодня утром провело ядерное испытание. Если это подтвердится, то эти действия будут представлять серьезное нарушение КНДР своих международных обязательств не производить и испытывать ядерное оружие, как это определено в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН, и угрозу миру и безопасности всего региона Северо-Восточной Азии", - заявила она.

В связи с этим Могерини призвала КНДР возобновить участие в рамках "надежного и конструктивного диалога с международным сообществом", в частности, в рамках шестисторонних переговоров (по ядерной проблеме Корейского полуострова), и "прекратить незаконное и опасное поведение".

"Сегодня утром я буду говорить с министром иностранных дел Республики Корея Юн Бьюн-се (Yun Byung-se) и министром иностранных дел Японии Фумио Кисида, чтобы обсудить пути продвижения вперед. Мы будем работать с Советом безопасности ООН, который для решения этого вопроса сегодня проведет срочное заседание", - отметила высокий представитель.

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Как сообщалось, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, испытание состоялось "согласно стратегическому курсу Трудовой партии Кореи". В результате КНДР стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания", подчеркивается в заявлении.