В США заявляют, что видео испытаний водородной бомбы в КНДР сфальсифицировано

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эксперты Института исследований проблем нераспространения ядерного оружия приводят доказательства того, что власти КНДР сфальсифицировали записи и фото запуска якобы водородной бомбы.

Таким образом подтверждаются заявления военных из Южной Кореи, которые указали, что распространенное видео было снято в 2014 году и отредактировано снимками других испытаний.

Читайте такжеСША, Южная Корея и Япония обсудят испытания водородной бомбы в КНДР

Эксперты отмечают, что в записи не совпадают ракурсы и заметно редактирование, но можно различить, что приводятся кадры запуска другого типа ракет.

КНДР 6 января объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

Читайте такжеСША отреагировали на испытания КНДР демонстративным полетом над Кореей бомбардировщика B-52

Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР.