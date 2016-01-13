Иран требует от США извинений за вторжение в свои территориальные воды - Reuters

О том, что Тегеран потребовал от Вашингтона извинений на нарушение своих территориальных вод, заявил командующий морскими силами Корпуса стражей, адмирал Али Фадави на государственном телевидении Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Фадави, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф контактировал по поводу инцидента с госсекретарем США Джоном Керри и заявил ему, что "американские моряки вторглись в территориальные воды Ирана и США должны извиниться".

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Фадави также рассказал, что после задержания двух американских катеров американских ВМС самолеты ВВС США вели себя "провокационно и непрофессионально", около 40 минут маневрируя в районе Персидского залива.

Представитель Корпуса стражей Рамазан Шариф в своем комментарии иранскому агентству Tasnim заявил, что не подтверждает и не опровергает ранее появившиеся сведения о скором освобождении задержанных накануне американских моряков. "То, что говорят о скором освобождении моряков — это спекуляция", — отметил он. По словам Шарифа, 10 моряков, которых задержали иранские военные, будут допрошены.

Как сообщал УНИАН, ранее власти США подтвердили, что иранские военные задержали два небольших американских военных судна в Персидском заливе.