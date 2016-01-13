Иран задержал два военных судна США

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В Пентагоне заявили, что связь с экипажами кораблей отсутствует. В то же время иранские власти уже пообещали Вашингтону в ближайшее время отпустить моряков с кораблей.

Причина задержания кораблей пока не сообщается. Известно только, что связь с ними прервалась, когда они шли от Кувейта к Бахрейну.

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По неофициальным данным, один из американских кораблей вышел из строя и заплыл в иранские воды. Всего на двух кораблях было около десяти человек.