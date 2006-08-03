В Южной Африке выпал снег (фото)

Впервые за 25 лет в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге выпал снег, а по всей стране установилась беспрецедентно низкая температура, передает NEWSru .

Снег выпал в южном районе Йоханнесбурга Совето и северном пригороде Сандтон, а также близлежащих городах Карлетонвиль и Вестонария. Последний раз в Йоханнесбурге снег выпадал 11 сентября 1981 года, передает AFP.

В Блумфонтейне, столице центральной провинции Фри-стейт, снег выпал впервые за 12 лет. Всего выпало 13 сантиметров осадков. Такое количество снега за последние двадцать лет здесь регистрировалось дважды - в 1981 году и 1988 году.